Week-end positivo per le giovanili della Nuova Andria

La Nuova Andria è scesa in campo lo scorso weekend con il proprio Settore Giovanile, ottenendo una vittoria, una sconfitta ed un pareggio.

Partiamo proprio dalla Juniores di mister Nicola Loconte che sabato 1 dicembre al “Fanelli” di Orta Nova ottiene un pari insperato per 3-3. Insperato, in quanto i ragazzi Under 19 hanno rimontato da 3-1 sulla formazione foggiana, mettendo in campo negli ultimi minuti di partita una grande prestazione. A segno per gli andriesi Porro, che sigla una doppietta, e Pastore. Nel prossimo turno, sabato 8 dicembre alle 14.30, la Juniores affronterà sulla terra battuta del Centro Sportivo “Fidelis” il Manfredonia Calcio 1932.

Vittoria, la terza consecutiva, per i Giovanissimi della Nuova Andria che sul proprio campo battono 5-0 l’Etra Barletta, con la consueta ottima prestazione. A segno, tra i ragazzi di mister Gaetano Fanelli, Leonetti e Avella che siglano due doppiette e Petruzzelli. Nel prossimo match i Giovanissimi affronteranno la Victor Andria sabato 8 dicembre alle 11.30 presso Centro Sportivo Ponte Lama tra Trani e Bisceglie, e sarà nuovo derby.

Arriva la seconda sconfitta in tre gare per gli Allievi di mister Saverio Coppola che a Barletta contro il Santo Spirito perdono 3-1. Unica rete andriese siglata da Matera. I ragazzi della Nuova Andria proveranno a reagire nel prossimo turno in casa, domenica 9 dicembre alle 9.30, contro l’Unione Green Bisceglie.