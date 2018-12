Fidelis Andria, mercato: ceduti 4 calciatori

Primi movimenti di mercato in casa Fidelis Andria.

La società biancazzurra attraverso il suo Responsabile dell’area tecnica, Fabio Moscelli, ha comunicato di aver ceduto in prestito al Molfetta Calcio il calciatore Enrico Colella, oltre a Gianmarco Pirolo e Vincenzo Pagone sempre in prestito al Terlizzi Calcio ed, infine, Andrea Bilotta che torna al Cosenza Calcio per fine prestito.



Come si legge nel comunicato: «A tutti i quattro giovanissimi atleti il grande in bocca al lupo della Fidelis Andria per la loro prosecuzione del percorso di crescita, ringraziandoli per aver dato un contributo importantissimo in questo primo scorcio di stagione al gruppo andriese pur avendo trovato poco spazio».