Fidelis Andria - Sorrento 2-1: Cristaldi regala la quarta vittoria consecutiva ai biancoazzurri

Match season al Degli Ulivi. Fidelis che ha già la possibilità di raggiungere l'obbiettivo salvezza. L'obbiettivo stagionale dichiarato dalla società ad Agosto è, infatti, ad un passo. 'Ci si gioca la stagione', queste le parole di mister Potenza alla vigilia.

15.00 Fischio d'inizio del signor Villa di Rimini

8' Vantaggio Fidelis: è Benvenga a siglare il gol dell'1-0 per l'Andria! Direttamente da calcio di punizione, il difensore andriese mette la palla nell'angolino basso alla destra di Giordano.

21' Pareggio Sorrento: Forte perde palla e commette fallo in area di rigore. Non sbaglia De Rosa dagli undici metri.

25' Non riesce la trappola del fuorigioco per i federiciani, quindi Guarro prova il tiro. Zinfollino respinge.

41' Calcio di punizione di Guarro dal limite. Palla alta sopra la traversa.

42' Carrotta spreca una palla fornitagli da Zingaro. Dalla destra non riesce a trovare nessun compagno col suo cross, un pò la sintesi di questo primo tempo della Fidelis, sprecona e poco concreta in molte occasioni.

45' Fine primo tempo al 'Comunale'. Una Fidelis poco concreta, a tratti disordinata è scesa in campo in questa prima frazione di gioco. Sottotono Adamo. Poco è successo oltre le due reti segnate.

45' Inizia il secondo tempo

48' Ci prova Zingaro dalla distanza, il difensore andriese riceve un pallone da calcio d'angolo, non precisa la sua conclusione.

51' Disattenzione difensiva della Fidelis in area, ne approfitta Gargiulo che la tocca con la punta del piede. Palla comunque fuori. Piccolo spavento per Zinfollino e compagni, oggi in maglia rossa.

68' Fidelis alla ricerca del vantaggio, il Sorrento si difende con ordine e ostacola col pressing alto le avanzate degli uomini di Potenza.

72' La Fidelis reclama un rigore per fallo su Cristaldi, l'arbitro lascia correre. Si accende il 'Degli Ulivi'.

84' Colpo di testa di Benvenga con controbalzo su calcio d'angolo di Petruccelli, para Giordano.

88' Vantaggio Fidelis! Cross da destra, botta e risposta in area di rigore, la spunta Cristaldi che sigla il 2-1 per la Fidelis. Incontenibile la gioia del 'Degli Ulivi'

90' Finisce il secondo tempo.

COMMENTO

La spunta ancora la Fidelis! Quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Potenza che arrivano a quota 38 punti, a salvezza oramai raggiunta. Non se lo sarebbe aspettato nessuno e invece è realtà, l'obbiettivo stagionale è stato praticamente raggiunto con più di 10 giornate di anticipo. Oggi una gara nella quale è mancato quel pizzico di lucidità e concentrazione spesso determinante, ma contava vincere ed è stato fatto. I ragazzi di Potenza si prendono i meritati applausi dal pubblico di casa. Ora testa al Picerno, domenica prossima in trasferta.





FIDELIS ANDRIA - SORRENTO

FIDELIS ANDRIA (3-4-3): Zinfollino; Forte (21' De Filippo), Cipolletta, Benvenga; Zingaro, Piperis (57' Petruccelli), Iannini, Paparusso (68' Varriale); Manno (40' Carrotta), Cristaldi, Adamo (73' Siclari). A disposizione: Addario, De Filippo, Porcaro, Carrotta, Matera, Petruccelli, Varriale, Bozic, Siclari

Allenatore: Alessandro Potenza.

SORRENTO (4-3-3): Giordano; Fusco, Russo, Guarro, Todisco; Rizzo, De Rosa, Masi; Gargiulo, Bozaotre. A disposizione: Munao, Gargiulo M, Scarf, Cardore, Stallone, Vitale, Herrera, Chirullo, De Angelis. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

NOTE:

Reti: 8’ Benvenga (FA), 21’ De Rosa (SO), 88' Cristaldi (FA)

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

Recupero: 1'(p.t.) 4'(s.t.)









ANDRIALIVE.IT