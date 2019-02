Nuova Andria, due vittorie e due sconfitte nel week-end

Ancora un weekend ricco di gol quello vissuto dal Settore Giovanile della Nuova Andria. Il bilancio è di due vittorie e due sconfitte.

I Giovanissimi di mister Gaetano Fanelli vincono a Barletta contro il Borgovilla con il punteggio di 0-4. A segno Di Teo, Lorusso, Suriano e Avella. Una bella prestazione anche se il risultato non fa classifica. Prossimo impegno dei ragazzi Under 15, nel campionato Provinciale, domenica 10 febbraio alle 11.30 contro il Minerva.

Gli Allievi di mister Saverio Coppola vincono di misura contro il Brasilea Barletta. 1-0 il risultato ottenuto sulla terra battuta del Centro Sportivo “Fidelis”. A segno Lopetuso. Prossimo impegno sabato 9 febbraio in trasferta contro il Terlizzi Calcio alle 15.15.

Infine doppio appuntamento per la Juniores di Riccardo Bafunno. Sabato 2 febbraio i ragazzi Under 19 hanno perso il confronto con il Real San Giovanni. 4-0 il finale. Mercoledì 6 febbraio, invece, si è tenuto il recupero del derby di campionato contro la Virtus Andria (11^ giornata). Sconfitta anche in questo caso, ma la prova messa in campo dalla Nuova Andria è sicuramente positiva. I cugini si impongono nel finale con il punteggio di 2-3, rimontando l’iniziale svantaggio di 2 reti a 1. A segno, per i ragazzi di mister Bafunno, Moschetta e Avella. Prossimo impegno sabato 9 febbraio, sempre in casa, contro il San Severo alle 15.