Fidelis-Taranto, divieto di trasferta per i tifosi ionici

In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 17 febbraio 2019 presso lo stadio comunale “Degli Ulivi” di Andria tra le squadre A.S. Fidelis Andria 1928 e Taranto, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti di “Serie D - Girone H”, la Prefettura di Barletta - Andria - Trani, in conformità all’avviso espresso al riguardo dalle Forze di Polizia, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi a residenti nella provincia di Taranto.