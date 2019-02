Fidelis Andria - Taranto si giocherà a porte chiuse, ma è pronto il reclamo

Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, in merito alla gara di domenica scorsa contro il Picerno, ha sanzionato la Fidelis con una multa di 2.800 euro ed ha stabilito che una gara si disputerà a porte chiuse.

Lancio di oggetti, sputi e insulti implicanti discriminazioni per motivo di razza da parte dei tifosi biancazzurri nei confronti del direttore di gara e incuranti dei richiami effettuati attraverso gli altoparlanti, questa la motivazione alla base della multa comminata alla Fidelis Andria dal Giudice Sportivo Aniello Merone.



Pertanto, il derby tra Andria e Taranto, in programma domenica prossima allo stadio "Degli Ulivi", si giocherà senza spettatori.

Intato però la Fidelis Andria ha fatto sapere che farà reclamo, dicendosi, in un comunicato stampa, «assolutamente sbigottita e sconcertata da questa sanzione e sta predisponendo tutti gli atti necessari per il reclamo al Giudice Sportivo avverso alla decisione per il tramite dell'avv. Marco Di Vincenzo».