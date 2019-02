Ultimo week-end agrodolce per le giovanili delle Nuova Andria

Più ombre che luci nell’ultimo weekend calcistico del Settore Giovanile della Nuova Andria. Il bilancio è di due sconfitte ed una sola vittoria.

Apertura dedicata agli Allievi guidati da mister Saverio Coppola. I ragazzi Under 17 vincono un match importante in trasferta contro il Terlizzi Calcio. 0-2 il finale del campo comunale. A segno Matera su calcio di rigore e Di Bitonto. Il Campionato Provinciale Allievi entra nel vivo e la Nuova Andria, attualmente, occupa il quarto posto, in compagnia dello Spirito Santo Barletta, a quota 28 punti in piena lotta per la promozione. I leader della classifica, Unione Green Bisceglie, distano 6 punti. Prossimo impegno degli Allievi nel derby con la Virtus Andria domenica 17 febbraio alle 9.30.

Continua il momento negativo in casa Juniores. I ragazzi di mister Bafunno cadono in casa contro il San Severo con il punteggio di 0-3. Le reti arrivano tutte nel primo tempo. Nella ripresa i ragazzi Under 19 trovano la reazione, ma non il gol. Nel prossimo turno, sabato 16 febbraio alle 15, la Nuova Andria sarà di scena in trasferta contro la capolista, il Barletta 1922. Un match testa-coda, poiché i ragazzi di Bafunno attualmente occupano il penultimo posto nella classifica del Campionato Regionale Juniores, Girone A, con 13 punti.

Infine, cadono anche i Giovanissimi di mister Gaetano Fanelli. Termina 2-3, al centro sportivo “Fidelis”, lo scontro diretto contro il Minerva. Attualmente i ragazzi Under 15 occupano il quarto posto a quota 15 punti nel Campionato Provinciale Giovanissimi, anche loro in lotta per la promozione. Prossimo impegno sabato 16 febbraio alle 15.30 contro il Liberty Canosa, in trasferta.