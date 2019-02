Fidelis, Potenza pre-Taranto: «È la partita delle partite»

L'attesa è quasi finita: domani c'è Fidelis Andria - Taranto. Dopo la tiritera giudiziaria sportiva, le porte dello stadio Degli Ulivi si apriranno per ospitare un derby sentitissimo già da giorni in città.

«Siamo riusciti a lavorare bene durante la settimana e arriviamo col giusto piglio ad una partita così importante - ha dichiarato il tecnico Alessandro Potenza nella conferenza pre-match - Questa è la partita delle partite per la città e anche per il campionato che stiamo facendo».

Non ci sarà una pedina fondamentale come Zingaro, ma il tecnico è comunque fiducioso: «Vincenzo ha dimostrato da un paio di mesi di essere un giocatore molto importante per noi nonostante l'età ed è in dubbio che ci mancherà. Ma tutti i ragazzi stanno migliorando, si sentono al centro del progetto tecnico e chi lo sostituirà lo farà al meglio».

Infine un commento sull'avversario e una previsione sul match di domani: «Il Taranto ha fatto un gran mercato di riparazione. Nelle ultime 11 partite ha totalizzato 10 vittorie e un pareggio e stanno andando molto forte. Però i derby sono partite completamente diverse e bisogna essere umili, ma allo stesso tempo coraggiosi. E' una partita fondamentale per entrambe le squadre. Noi dobbiamo fare una partita importante e buttare il cuore oltre l'ostacolo».