Fortunato fa poker ad Ancona: è oro nella 5km di marcia indoor

Francesco Fortunato si conferma nuovamente nel panorama della marcia italiana. Il Fiamme Gialle conquista per la quarta volta consecutiva la 5km ai Campionati Italiani Indoor di Ancona.

Una vittoria ormai di routine per l'atleta andriese, che ha chiuso in 18' e 43'' il tracciato, firmando tra l'altro il suo personale sulla distanza e realizzando la quinta prestazione italiana di tutti i tempi nella specialità. Secondo posto per Andrea Agrusti, altro pugliese finanziere (19'36'').

Ora Francesco Fortunato è atteso il 24 marzo a Cassino nella 20 km valida per il campionato italiano assoluto e, soprattutto, come prova di qualificazione per la Coppa Europa in programma il prossimo 19 maggio ad Alytus in Lituania.