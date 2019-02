Fidelis Andria – Taranto: ‘I ragazzacci’ e l’importanza del derby.

È domenica, la settimana più intensa della stagione è oramai terminata e solo poche ore precedono il fischio d’inizio. C’è attesa, tensione e una città richiamata ad unirsi attorno alla squadra, dopo sette giorni di fuoco, fatti di accuse, valutazioni pesanti e ricorsi.

Ma andiamo con calma, partendo dalla giornata di Lunedì, quando si viene a conoscenza di alcune dichiarazioni del presidente degli Jonici, Giove, che minaccia un esposto per un comunicato della Fidelis ritenuto “minaccioso ed eccessivo” e di accuse alla società di casa di non voler mettere, a disposizione della stampa ospite, propri tesserati. Pronte, chiaramente, le smentite della società di casa, che aveva comunicato la mancata volontà degli ospiti di posticipare l’orario della partita, al fine di permettere un maggior afflusso dei propri sostenitori allo stadio. Si continua, poi, a metà settimana con l’inaspettata (e la più discussa) decisione del giudice sportivo di disputare la gara a porte chiuse, in seguito ad alcuni comportamenti non del tutto consoni del tifo biancoazzurro in trasferta a Picerno, oltre ad una cospicua multa e alle squalifiche per mister Potenza e il terzino Zingaro. Legittime. E quando tutto sembrava andato perso, ecco il ricorso della Fidelis che permette di rivedere la decisione iniziale, con cambio di decisione e, quindi, gara a porte aperte, ma senza i tifosi ospiti. Trasferta vietata ai tifosi ospiti ed un calcio che, ahinoi, diventa sempre meno della gente.

Tanta confusione, dichiarazioni esagerate, mancate comprensioni di comunicati (anche della giustizia sportiva) e animi incandescenti hanno caratterizzato i sette giorni sopra solo semplificati, con due piazze in fervente attesa.

Il tutto, però, sembra non aver pesato più di tanto sull’aspetto psicologico dei tesserati da ambo le parti, sembra aver solo caricato maggiormente, merito anche dei propri tifosi. Se da una parte i supporters biancoazzurri hanno caricato la squadra durante gli allenamenti, affiggendo anche numerosi striscioni e volantini in città, i tarantini lo hanno fatto prima della partenza della propria squadra, ieri pomeriggio.

Ma arriviamo al campo. È una Fidelis che è riuscita comunque a lavorare serenamente durante la settimana, riuscendo a comprendere al meglio l’attaccamento della piazza a questo derby. È una squadra che ha ritrovato pieno coraggio nella gara di Picerno, rendendosi di nuovo protagonisti e mettendo in difficoltà per tutti i 90 minuti la capolista del torneo. I federiciani non avranno in panchina mister Potenza, appiedato da tre giornate di squalifica, così come, lo ripetiamo, dovranno afre a meno di Zingaro, sempre più colonna portante dell’assetto tattico dell’11 titolare. All’andata la partita venne interpretata nel migliore dei modi, seppur su un campo in pessime condizioni, da lì ci fu la botta d’entusiasmo in tutto l’ambiente, con una vittoria storica in un campo sempre nemico a qualsiasi gioia per i biancoazzurri, tornati poi ad Andria ed accolti in festa dai propri tifosi. “Ragazzacci”, fu il soprannome attribuito a quella banda di corsari che riuscì a salpare le coste dello Jonio in quel di ottobre.

Aspetto avversario: il Taranto di Panarelli. Miglior momento di forma, 10 vittorie e un pareggio nelle ultime 11 partite. Un ottimo lavoro da parte del mister ed una piazza comunque presente con cifre importanti, ha fatto sì che i rossoblù arrivassero ad Andria col vento in poppa. Gran mercato a Dicembre, quello dei rossoblù, con la scoperta anche di importanti under, quali Ferrara, duttile tatticamente, e Buonavolontà.

Per la città, inutile dirlo, sarà ‘La partita’, quella con la lettera maiuscola, e mister Potenza lo ha capito bene, tanto da asserirlo in conferenza pre-gara. È la partita per un’intera piazza. È una partita importantissima, e quei ‘ragazzacci’ lo sanno benissimo. Una grande prestazione e buon risultato, darebbero senza dubbio una sterzata a questa stagione. Oggi, lo ricordiamo, sarà Giornata Biancoazzura. Bello lo slogan ‘onora le feste’ condiviso sui social dalla società di casa, a rimarcare l’importanza di questi appuntamenti e della presenza del pubblico sugli spalti.

Appuntamento alle 14.30 al Degli Ulivi, di seguito le probabili formazioni.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Zinfollino; Gregoric, Cipolletta, Forte; Benvenga, Iannini, Petruccelli, Bortoletti, De Filippo; Cristaldi, Bozic. All. Potenza.



TARANTO (4-2-3-1): Antonino; Pelliccia, Bova, Di Bari, Ferrara; Marsili, Bonavolontà; Di Senso, D’Agostino, Esposito; Favetta. All. Panarelli.