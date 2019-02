Fidelis - Taranto 1-1: derby che lascia l'amaro in bocca all'Andria

Fidelis Andria - Taranto è finalmente arrivata. I biancazzurri sono pronti ad ospitare la seconda della classe in un Degli Ulivi gremito per l'occasione. In panchina nell'Andria ci va Antonio Cursio in sostituzione di Alessandro Potenza squalificato, mentre tutto confermato nel 3-5-2 di Panarelli che piazza l'ex Croce in attacco.

Di seguito la cronaca testuale live della sfida.

CRONACA LIVE

0' Partita iniziata

16' Bello scambio Iannini-Bortoletti all'altezza del vertice destro dell'area di rigore tarantina. Il numero 21 riesce ad arrivare a tu per tu con Antonino, ma quest'ultimo è lesto nell'uscita e riesce a mettere palla in angolo.

37' Fase di stallo di un match molto fisico.

39' Occasione Taranto: lancio lungo a cercare Croce, il quale fa sponda per Roberti; questo colpisce di prima intenzione verso la porta, ma Zinfollino si immola e devia in angolo sopra la traversa

45' Gran tiro di Benvenga dalla distanza, che coglie impreparato Antonino: la palla colpisce la traversa interna, ma non entra.

45' + 7' Fine primo tempo



______________________

45' Iniziato il secondo tempo



70' Punizione dai 30 metri battuta da Marsili: gran botta del numero 8 che però sfiora soltanto il palo ed esce fuori.

72' Ancora Taranto in attacco. Favetta controlla al limite, si gira e conclude verso la porta: Zinfollino però è attento e blocca senza troppi problemi.

79' Andria in vantaggio! Gran guizzo di Varriale, che viene steso in area e conquista il calcio di rigore. Cristaldi dal dischetto non sbaglia e sigla il goal del vantaggio andriese.

84' Numero di Cristaldi sulla fascia destra, che va via a Pelliccia, serve in area Manno che però a tu per tu con Antonino non riesce ad insaccare la rete che avrebbe chiuso la sfida.7

90' + 5' Espulso Cristaldi per doppia ammonizione.

90' + 6' Pareggio Taranto: gran botta da calcio di punizione dai 40 metri. Zinfollino battuto.

90' + 7' Partita terminata





COMMENTO

Amaro in bocca per la Fidelis, che si vede agguantata sul finale dopo un'ottima prova di gruppo. La squadra di Potenza rimane in zona play-off al quarto posto, mentre il Taranto rimane al secondo posto. Prossima gara per l'Andria, trasferta a Pomigliano.





TABELLINO

FIDELIS ANDRIA - TARANTO 1-1

FIDELIS ANDRIA (3-4-3) Zinfollino; Forte, Cipolletta, Benvenga (67' Bozic); Gregoric, Petruccelli (71' Manno), Iannini (87' Piperis), Paparusso (58' Adamo); Bortoletti, Cristaldi, Varriale (89' De Filippo).

A disposizione: Addario, Carrotta, Losito, Siclari.

Allenatore: Antonio Cursio (Potenza squalificato).

TARANTO (3-5-2): Antonionino; Ferrara (69' Carullo), Bova, Menna (63' Marsili); Massimo, D'Agostino, Manzo, Bonavolontà (57' Salatino), Pelliccia; Croce (71' Oggiano), Roberti (60' Favetta).

A disposizione: Pellegrino, Guadagno, Di Senso, Di Bari.

Allenatore: Luigi Panarelli.

NOTE:

Reti: 79' Cristaldi (FA); 90' + 6' Marsili (TA)

Ammoniti: 18' Benvenga (FA); D'Agostino (TA); 63' Bortoletti (FA); 79' Cristaldi (FA)

Espulsi: 90' + 5' Cristaldi (FA)

Angoli: 4-3

Recupero: 2' p.t.; 6' s.t.