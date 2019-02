Nasce il “Toro Club BAT Valentino Mazzola”

Un’altra bella realtà entra a far parte del mondo granata. Questa volta siamo nel Sud Italia e, precisamente, nelle splendide e calde terre di Puglia, dove tifare Toro non è mai così scontato!

È il 17 febbraio 2019 quando, a Canosa di Puglia, un gruppo di amici “cuori granata” provenienti dalle varie città della provincia Barletta-Andria-Trani, nonché da altre vicine città pugliesi, firma l’atto costitutivo del nuovo “Toro Club BAT Valentino Mazzola”.

L’idea ha origine il 26 gennaio scorso, giorno della ricorrenza del centenario della nascita dell’indimenticabile Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino e della Nazionale Italiana, perito nella sciagura di Superga quel tragico 04 maggio 1949.

Un gruppo di amici tifosi granata di Canosa di Puglia e di Andria decidono di incontrarsi in un locale di Canosa di Puglia, per festeggiare a modo loro tale ricorrenza: da qui all’idea di intitolare il Club alla memoria del nostro mitico Capitano, il passo è stato davvero breve.

Infatti, proprio in quella occasione, si è compreso quanto a noi tifosi granata mancasse un luogo di aggregazione in cui poter parlare, discutere e tifare il nostro amato Toro! Si stava talmente bene insieme che immediatamente ha preso corpo il progetto di costituire un club anche nella nostra provincia e di cercare di riunire tutti i tifosi granata sparsi nel nostro territorio.

L’iniziativa ha avuto subito un gran successo, in quanto attraverso il semplice “passa parola”, in una decina di giorni, si è passati dai 15 “fratelli granata”, agli attuali 40. E non abbiamo intenzione di fermarci qua, perché siamo sicuri che in giro ce ne siano ancora tanti. Per questo invitiamo tutti i tifosi della nostra zona di Puglia a contattarci e ad entrare a far parte del club.

Mission fondamentale del neonato sodalizio granata, oltre all’ovvio sostegno al Torino FC e al porsi come punto di riferimento locale del popolo Granata, sarà quello di portare sul territorio pugliese la storica cultura sportiva Granata, divenuta patrimonio dello sport italiano. Prossimi obiettivi saranno l’adesione all’Unione Club Granata e l’affiliazione al Torino FC.

F.V.C.G.

Per contatti:

e-mail: toroclub.bat@gmail.com

n. cell. 3388944851 (presidente Nicola Pepe)

Pagina Facebook: Toro Club Valentino Mazzola