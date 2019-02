Fidelis: redistribuzione quote societarie attraverso una nuova importante ricapitalizzazione

Nei giorni scorsi, con atto notarile, i soci Aldo Roselli, Pino Pomo e Giuseppe Catapano hanno provveduto ad effettuare una importante ricapitalizzazione della “Uniti per la Fidelis”, holding che detiene il 90% (il restante 10% è appannaggio dell’associazione "Marco Nesta”) della Fidelis Andria 2018. Da questa strategica operazione finanziaria scaturisce il nuovo asset societario ridefinito con le maggiori quote di partecipazione dei soci Roselli, Pomo e Catapano.

«Con questo nuovo aumento di capitale – afferma Pietro Lamorte, vice-presidente della Uniti per la Fidelis e responsabile Area Finanza della Fidelis Andria - i soci hanno consolidato le casse della società con l'obiettivo di dare una maggiore stabilità finanziaria per questo ultimo scorcio di campionato ed anche in vista della prossima stagione, ribadendo, così, la bontà del progetto avviato, con sacrifici e fatica, nell’agosto dello scorso anno.