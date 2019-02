Fidelis, Potenza pre-Pomigliano: «Il sogno play-off passa da gare come questa»

Dopo il pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca contro il Taranto, la Fidelis domani affronterà la trasferta di Pomigliano da non sottovalutare assolutamente.

A stilare un resoconto sulle ultime due prestazioni è lo stesso mister Potenza, che comunque trova lati positivi nonostante un solo punto guadagnato: «Il dispiacere è tanto, ma dal punto di vista dell'intensità e ultime due partite sono state le migliori di tutto il campionato. Vincerle, dato la caratura degli avversari, avrebbe dato una sterzata alla nostra stagione, ma siamo abituati a guardare oltre e ci siamo preparati bene per la sfida di domani a Pomigliano».

Pomigliano che con il nuovo tecnico ha cambiato rotta: «Nelle utime due partite con il nuovo allenatore hanno messo in atto grandi prestazioni, soprattutto quella sul campo difficile di Altamura. Il Pomigliano si è calato nella mentalità della categoria, stanno battagliando e raccogliendo anche punti. Domani dal punto di vista agonistico sarà un match dal livello alto e per questo per portare a casa un risultato positivo dovremmo metterci la testa».

Formazione da rivitare date le tante assenza forzate: «Abbiamo cinque squalificati, quindi qualcosa cambieremo. Per fortuna lavoriamo con tutti i ragazzi da circa 6 mesi e tutti sanno quel che devono fare».

E infine un commento sul match a porte chiuse: «Il pubblico manca sempre in questi casi, perché è un elemento fondamentale in questo sport. E soprattutto per noi, dato che in trasferta abbiamo sempre avuto un gran seguito. Ma noi dobbiamo affrontare la gara come una finale, perché se vogliamo rimanere aggrappati al sogno play-off passa tutto da partite come quella di domani».