Pomigliano – Fidelis: Match importante in chiave play-off, Taranto alle spalle.

È sicuramente una gara da non sottovalutare quella odierna, merita chiaramente attenzione e concentrazione un incontro, dunque, importante per il proseguo nella lotta play-off, seppur dopo la delusione di domenica scorsa, che qualche sogno ha infranto. Eh si, perché un’eventuale vittoria avrebbe dato un maggiore slancio in termini di punti e classifica a questa stagione, ma così non è stato. Rimangono dubbi e amarezza, tanta amarezza per quella che sarebbe stata una grande soddisfazione per tutti, svanita per episodi ancora per nulla chiari.

Delusione che però, almeno nella compagine federiciana, sembra essere stata smaltita, concentrazione per una trasferta solo sulla carta più abbordabile. Il Pomigliano, infatti, seppur penultimo a quota 15 punti e con appena 3 vittorie all’attivo, lotta per raggiungere i play-out ed evitare la retrocessione diretta. Una vittoria ed un pareggio nelle ultime due partite contro avversari di rilievo, vedi l’Altamura e il Nola. È una squadra che vuole battagliare, lo sta facendo, e cercherà di farlo anche oggi.

Ben 5 gli squalificati, invece, per la Fidelis. Non saranno del match Cipolletta, De Filippo, Zingaro, Cristaldi e Piperis, tutti per le veementi proteste post gara di domenica scorsa, ad eccezion fatta per Zingaro, espulso nella trasferta di Picerno. A loro, inoltre, si aggiunge Mister Potenza e il suo collaboratore Ciro Radatti, il primo alla seconda delle tre giornate da scontare.

Scelte forzate quest’oggi per ciò che attinge la formazione. Si ipotizza un ritorno di Siclari dal 1’ con affianco Bozic. A spingere sulla destra ci sarà con ogni probabilità, invece, Varriale. Buon momento per lui ed ottima gara Domenica contro gli jonici.

Ricordiamo che non saranno presenti tifosi sugli spalti del ‘’Gobbato’’, causa inagibilità delle tribuna. Gara a porte chiuse.

Si prevede, quindi, una partita comunque di alta intensità e da affrontare senza superficialità ed attenzione ai dettagli. Appuntamento alle 14.30. Di seguito le probabili formazioni.

POMIGLIANO (4-4-2): Sorrentino; Luise, Picascia, Russo, Ferraro; Mannone, Thiam, Liberti, Buonocore; Pozziello, Di Siervi. All. Vitale.

FIDELIS ANDRIA (3-4-3) Zinfollino (00); Benvenga, Forte (98), Gregoric; Paparusso, Iannini, Bortoletti (98) Petrucelli(99); Siclari, Bozic, Varriale (99).