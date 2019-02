Pomigliano - Fidelis 0-1: Iannini regala di testa 3 punti chiave all'Andria

Nonostante l'assenza di pubblico, la Fidelis Andria, nonostante le assenze, espugna il "Gobbato" di Pomigliano al termine di una gara arcigna contro un avversario in gran ripresa nelle ultime partite. Con ben 5 squalificati, Potenza schiera un inedito 3-4-3 con il trio offensivo composto da Varriale, Siclari e Bortoletti.

Parte forte la Fidelis che al 12' sfiora già la rete del vantaggio: Paparusso mette al centro per Iannini, il quale serve Benvenga in posizione ottimale, ma l'esterno dell'Andria si fa ipnotizzare da Sorrentino. Al 16' è la volta di Petrucelli, che da punizione costringe il portiere di casa a smanacciare in angolo. Da qui in poi il ritmo della gara si abbasa e si giunge al termine dei primi 45 minuti con il risultato di 0-0.

Il tecnico Vitale è costretto a cambiare già interpreti negli spogliatoi, e al rientro in campo Di Siervi sostituisce Romanazzo. Ma è ancora la Fidelis a fare la partita: 52', Adamo serve splendidamente Petruccelli, il quale colpisce benissimo la sfera che però si stampa sulla traversa; la successiva ribattuta di Siclari viene deviata in corner. Ma sono solo le prove generali, perché un minuto più tardi l'Andria passa in vantaggio: corner battuto da Petruccelli, Porcaro colpisce la sfera sul secondo palo, fa sponda per Iannini che prende il tempo a tutti e insacca in fondo alla rete. Il Pomigliano non riesce a rendersi particolarmente pericoloso però sino all'85': gran cross di Suriano, Ritieni colpisce benissimo, ma Zinfollino devia la palla in corner. Nonostante lo spavento, la Fidelis gestisce gli ultimi minuti e torna a casa con i 3 punti.

Vittoria fondamentale per la squadra di Potenza, ora attesa ad un trittico di gare fondamentali in chiave play-off. Si parte domenica prossima con la gara del Degli Ulivi contro il Cerignola.