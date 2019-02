Nuova Andria, doppia vittoria nel derby contro la Don Bosco Andria

L’ultima domenica di campionato in casa Nuova Andria è stata caratterizzata dal doppio derby contro la Don Bosco Andria. Sia Allievi che Giovanissimi hanno affrontato i cugini sulla terra battuta del Centro Sportivo “Fidelis”. Ecco come è andata.

Gli Allievi vincono di misura per 1 rete a 0, ottenendo la sesta vittoria consecutiva. I ragazzi di mister Saverio Coppola sono in piena lotta promozione, sognando il ritorno nel campionato regionale. Gol incassati nelle ultime sei partite: uno. Dato notevole per la compagine Under 17 della Nuova Andria. La rete siglata nel derby con la Don Bosco è del calciatore Di Noia. Prossimo impegno domenica 3 marzo alle ore 9, in casa, contro lo Spirito Santo Barletta.

Vittoria anche per i Giovanissimi. I ragazzi di mister Gaetano Fanelli si impongono 2-0. Gara che si sblocca nel secondo tempo con le reti siglate da Caldarone, su rigore, e Lorusso. Riprende così la marcia dei ragazzi Under 15 in zona playoff. Nel prossimo turno la Nuova Andria sfiderà in trasferta l’Etra Barletta martedì 5 marzo alle ore 15.30.

Infine, continua il momento difficile per la Juniores, sconfitta sulla terra battuta del Centro Sportivo “Fidelis” 2-4 contro lo Sporting Donia. Gara che era cominciata bene con la prima rete del match siglata da De Lucia. Nella ripresa i foggiani riescono a ribaltare il punteggio. Il secondo gol, per i ragazzi di mister Riccardo Bafunno, è di Avella. Prossimo impegno lunedì 4 marzo alle 15 allo Stadio “Miramare” contro il Manfredonia Calcio 1932.