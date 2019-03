La Virtus Andria vince a tavolino contro il Calcio Palo

La ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria pugliese girone A ha visto risposare la Virtus Andria.

La compagine biancoazzurra di mister Cosimo Sinisi non ha disputato il suo incontro in quanto l’avversaria di turno (Calcio Palo) si è ritirata dal torneo all’inizio del girone di ritorno.

Proprio per questa motivazione tutte le squadre che avrebbero dovuto affrontare il team di Palo del Colle avranno partita vinta con il 3-0 a tavolino e di conseguenza i tre punti in classifica.

Tre punti che alla Virtus servivano come il pane, visto che i biancoazzurri sono alla ricerca della salvezza senza dover passare dalle forche caudine dei playout.

Attualmente gli andriesi si trovano a quota 29 punti in classifica, al nono posto e con un rassicurante +7 sulla terzultima e cioè il Foggia Incedit che di punti ne ha 22.

Due saranno le retrocessioni a fine stagione e uno sarà il playout con la sfida tra terzultima e penultima.

Allo stato attuale tra penultima e terzultima ci sono però 8 punti e quindi niente playout.

Col Palo ritirato e quindi di conseguenza retrocesso, la sfida playoff si disputerà solo nel caso tra terzultima e penultima ci siano massimo 6 punti di distacco.

Tornando al calcio giocato, la Virtus Andria tornerà regolarmente in campo domenica prossima, 17 marzo tra le mura amiche del “Sant’Angelo dei Ricchi” contro il Borgorosso Molfetta.

Sarà un match delicato e difficile per i ragazzi allenati da Sinisi contro la compagine adriatica che è quinta in classifica e che si giocherà le ultime chance per entrare nei playoff, alla quale allo stato attuale non parteciperebbero visto che ci sono ben 20 punti dalla seconda e per farlo dovrebbero salire almeno al quarto posto.

Allo stesso tempo alla Virtus serviranno punti per allontanare ancor di più la zona bassa e cercare di centrare la salvezza che a questo punto non sembra essere lontana.





PRIMA CATEGORIA PUGLIESE GIRONE A: RISULTATI GIORNATA 24

BORGOROSSO MOLFETTA-SOCCER MODUGNO 3-0

CALCIO PALO- VIRTUS ANDRIA 0-3 (a tavolino)

CANOSA-VIRTUS MOLFETTA 3-1

FOGGIA INCEDIT-NUOVA DAUNIA FOGGIA 0-1

REAL SANNICANDRO-MANFREDONIA FOOTBALL CLUB 1-3

STORNARELLA-IDEALE BARI 5-2

UNITED SLY-GIOVENTù CALCIO CERIGNOLA 10-0

MANFREDONIA CALCIO 1932-SPORT LUCERA 3-0





CLASSIFICA

UNITED SLY 66

MANFREDONIA CALCIO 1932 63

CANOSA 51

STORNARELLA 50

BORGOROSSO MOLFETTA 43

SPORT LUCERA 36

REAL SANNICANDRO 33

SOCCER MODUGNO 31

VIRTUS ANDRIA 29

IDEALE BARI 28

VIRTUS MOLFETTA 26

MANFREDONIA FOOTBALL CLUB 26

NUOVA DAUNIA FOGGIA 24

FOGGIA INCEDIT 22

GIOVENTù CALCIO CERIGNOLA 14 (-1)

CALCIO PALO 3 (ritiratosi dal campionato)