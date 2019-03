Fidelis, Potenza pre-Bitonto: «Match cruciale per la nostra stagione»

Domani pomeriggio la Fidelis affronta uno dei match più importanti della propria stagione. Contro il Bitonto i biancazzurri si giocano un'altra grossa fetta di play-off, in uno stadio che sarà sicuramente gremito data l'amicizia che lega le due tifoserie.

«Da adesso i punti valgono 6 - ha esordito in conferenza stampa il tecnico Alessandro Potenza - Ci sono delle partite durante la stagione in cui il risultato conta più di tutto il resto. Tutti sanno benissimo che è un match fondamentale e andremo a Bitonto con l'obiettivo di portare punti a casa, ma con la consapevolezza che affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato».

Out Iannini, Benvenga, Porcaro e Cipolletta (quest'ultimo per squalifica) in una Fidelis che ha certamente una gatta da pelare dal punto di vista tattico: «Affronteremo il problema sempre allo stesso modo. Tutti i ragazzi che hanno avuto poco spazio durante il campionato quando sono stati chiamati in causa hanno risposto benissimo. Una piccola difficoltà in difesa ce l'abbiamo, ma siamo ben consapevoli di avere un collettivo forte».

Infine un commento da parte del tecnico sugli avversari: «Bisogna temere una squadra che è predisposta a giocare. Ci sono elementi che dal punto di vista individuale sono interessanti e soprattutto non bisogna sottovalutare il loro stato psicologico: hanno il vento in poppa, dato che lo scorso anno erano in Eccellenza e ora sono quarti in classifica in Serie D e potevano avere anche qualche punto in più. Bisogna rispettarli come abbiamo fatto con tutti, ma con la consapevolezza che è una partita di calcio e bisogna metterci voglia fino alla fine».

Calcio d'inizio previsto per le ore 17.00.