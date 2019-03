Bitonto - Fidelis 1-0: i neroverdi fanno loro il derby

Crocevia importante per la stagione della Fidelis Andria. Al "Città degli Ulivi" di Bitonto, la squadra di Potenza è ospite di quella di Pizzulli. Formazione rimaneggiata per i biancazzurri, che si dispongono con un 3-4-3 avente Forte, Gregoric e Paparusso in difesa pronti a far fronte delle tante assenze; tridente offensivo, invece, affidato a Siclari, Cristaldi e Bortoletti. Risponde il Bitonto con il 4-4-2 avente in tandem d'attacco composto da Turitto e Picci.

I padroni di casa iniziano bene e si fanno vedere spesso in avanti nei primi 20 minuti di gara, ma la prima vera palla goal è di stampo andriese: al 27'; cross di Adamo indirizzato verso Siclari, Cappellari anticipa l'avversario, ma per poco non rimedia un clamoroso autogoal; palla in angolo. Dopo lo spavento, però, il Bitonto passa in vantaggio al 38': calcio d'angolo da destra, Montrone anticipa i difensori e lascia partire un gran destro a centro area che trafigge un Zinfollino inerme. La Fidelis non reagisce e addirittura al 41' il Bitonto sfiora il raddoppio da calcio di punizione: il tiro di Fiorentino finisce di poco a lato. La ripresa è un match di scacchi. Tanta tattica, poche emozioni. Potenza prova a mischiare le carte cercando di sfruttare le poche soluzioni in panchina, ma il Bitonto è solido e inattaccabile. I cinque di recupero sono solo una passerella per i padroni di casa che ottengono una importantissima vittoria in chiave play-off.

La Fidelis manteniene comunque il quinto posto in classifica a pari merito con il Savoia, che proprio domenica prossima sarà ospite al Degli Ulivi.