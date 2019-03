Nuova Andria, vincono Allievi e Giovanissimi

Procede la marcia del Settore Giovanile della Nuova Andria nei campionati provinciali. Due le vittorie ottenute da Allievi e Giovanissimi. Sconfitta, invece, per la Juniores nel campionato regionale.

Punteggio rotondo, 10-0, per gli Allievi di mister Saverio Coppola che battono lo Sporting Club sulla terra battuta del Centro Sportivo “Fidelis”. Diversi i marcatori per un risultato che avvicina i ragazzi Under 17 alla capolista del campionato. L’Unione Green Bisceglie si trova ora ad un punto. Prossimo impegno sarà a Corato sabato 23 marzo alle 15.30.

I Giovanissimi archiviano la pratica Sporting Club a Barletta, al “Lello Simeone”, vincendo con il punteggio di 0-2. A segno Lorusso e Suriano. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Gaetano Fanelli affronteranno ad Andria il Canosa Calcio domenica 24 marzo alle ore 9.

Infine sconfitta per la Juniores. Al “Fidelis” lo Sport Lucera passa con il punteggio di 3-6, rimontando l’iniziale 3-1 in favore della compagine guidata da Riccardo Bafunno. Sono due gli impegni rimanenti per la Nuova Andria nel campionato regionale: sabato 23 marzo sarà derby al Sant’Angelo dei Ricchi contro la Virtus Andria alle 15, mentre martedì 26 marzo si chiuderà la stagione al Centro Sportivo “Fidelis” contro il Canosa Calcio alle 15.