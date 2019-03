Fidelis, Potenza pre-Savoia: «Domani bisogna battagliare. Test importante per noi»

La Fidelis torna al Degli Ulivi per ospitare il Savoia dopo la sconfitta subita a Bitonto. Match fondamentale per gli uomini di Potenza, che si giocheranno punti pesanti in chiave play-off.

«Sarà una partita importante, piena di contenuti tecnico-tattici - ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa pre-partita - Tornare al Degli Ulivi sarà un aspetto fondamentale per noi, anche perché ho visto sia il campo in ottime condizioni e sia perché abbiamo la rosa quasi al completo. Siamo vogliosi di giocarci questo test importante contro una squadra molto forte. Questi sono match importanti, perché possono metterti vento in poppa».

E infine sui tifosi: «Siamo consapevoli del sostegno che ci danno e quando giochiamo in casa percepiamo forte il loro calore. Siamo convinti che domani saranno il dodicesimo uomo in campo e tocca a noi infiammarli con una grande prestazione».