Fidelis - Savoia 0-0: è iniziato il match

Archiviare la pagina negativa di domenica scorsa, dimenticare voci e polemiche di questa settimana. Tra vicissitudini societarie e le prime vere critiche della stagione c'è un gruppo voglioso di far risultato, concentrato e alla ricerca di una vittoria per il morale e per la classifica. Arrivati a questo punto della stagione, l'obbiettivo è quello di raggiungere i play-off. Per farlo, bisognerà anche superare un Savoia in forma e con la stessa voglia dei biancoazzurri, i quali ritrovano il Degli Ulivi dopo oltre un mese.

0' Cristaldi batte il calcio d'inizio. In ottime condizioni il terreno di gioco del Degli Ulivi.

TABELLINO PRIMO TEMPO

FIDELIS ANDRIA - SAVOIA

FIDELIS ANDRIA (3-4-3): Addario; Benvenga, Cipolletta, Gregoric; Zingaro, Piperis, Bortoletti, Petruccelli Paparusso; Varriale, Cristaldi,

A disposizione: Zinfollino, De Filippo, Forte, Manno, Carrotta, Matera, Losito, Siclari, Adamo. Allenatore: Alessandro Potenza.

SAVOIA (4-3-3): Savini; Nives, Pozziello, Esposito, Guastamacchia; Costantino, D'Ancora, Alvino; Rekik, Diakitè, Gatto. A disposizione: Scolavino, del Sol, Tedesco, Imbriola, Liguoro, Franzese, Maranzino, Rondinella, Ayina.



NOTE:

Reti:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

Recupero: