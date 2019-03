Brutto week-end per i giovani della Nuova Andria

Un weekend “nero” quello vissuto dal Settore Giovanile della Nuova Andria. Bilancio negativo con quattro sconfitte in altrettante partite disputate da Juniores, Allievi e Giovanissimi. E’ la prima volta in questa stagione.

Partiamo dagli Allievi che, dopo una lunga striscia di risultati utili consecutivi, perdono 2-0 a Corato contro i neroverdi. Per i ragazzi di mister Saverio Coppola sfuma il sogno di vittoria finale del campionato Provinciale. L’Unione Green e il Brasilea Barletta, infatti, vincono e allungano a +4 il distacco dalla Nuova Andria. Sarà sfida a due per la vittoria finale. Manca ormai solo una partita al termine della stagione regolare. Prossimo impegno domenica 31 marzo alle 10 sulla terra battuta del “Fidelis” contro lo Sport Spinazzola nella gara che chiuderà il girone. Gli Allievi, appaiati in classifica con il Corato a quota 41 punti, si giocano il terzo posto finale.

Finale di stagione senza sussulti anche per i Giovanissimi. I ragazzi di mister Gaetano Fanelli perdono ad Andria 2-3 contro il Canosa Calcio. Inutili le reti siglate da Lorusso e Suriano. Ora ci sarà l’ultima sfida della stagione regolare sabato 30 marzo alle 15.30 in trasferta contro lo Sport Spinazzola. La Nuova Andria, anche in questo caso, si gioca il terzo posto finale del girone provinciale.

Doppia sconfitta per la Juniores di Riccardo Bafunno. Al Sant’Angelo dei Ricchi la Virtus Andria passa con il punteggio di 2-0, nonostante l’ottima prestazione messa in campo dai ragazzi Under 19. Sconfitta per 0-5, al “Fidelis”, nel recupero contro il Canosa Calcio. Il campionato regionale della Juniores Nuova Andria si chiude con il piazzamento all’ultimo posto a quota 13 punti. Score finale: 3 vittorie, 4 pareggi e 15 sconfitte. Una stagione difficile dove i ragazzi, aiutati anche dagli Allievi, hanno onorato la maglia sino all’ultima giornata. La società si sta già preparando in vista della prossima stagione.