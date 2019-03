Fidelis, Potenza pre-Gragnano: «Sfida da affrontare con molta attenzione»

Match fondamentale per la Fidelis, che inizia domani l'ultima fase del suo campionato. L'obiettivo, ormai da tempo dichiarato, è il raggiungimento di un posto in griglia play-off. Dopo il pareggio casalingo della scorsa settimana, gli andriesi faranno visita al Gragnano, squadra temibile in casa e a caccia di punti cruciali in chiave salvezza.

«Ogni partita è fondamentale - ha commentato in conferenza il tecnico Alessandro Potenza - Il Gragnano in casa ha dato filo da torcere a tutti ed è sicuramente un match molto complicato in un ambiente molto caldo. Ci aspetta una battaglia».

Padroni di casa guidati da Rosario Campana: «Sicuramente hanno un allenatore che stimo molto, perché dà un'organizzazione alla squadra. Hanno due o tre elementi di grande qualità, soprattutto dopo il mercato di riparazione che gli ha donato autostima. Sono una squadra sempre in partita e bisogna interpretare la sfida nel migliore dei modi».

Infine un cenno sulla situazione della rosa: «Abbiamo fuori solo Porcaro e Manno, con quest'ultimo alle prese con una forma influenzale. Sono rientrati però sia Bozic che Iannini e siamo dunque quasi al completo».