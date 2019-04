Nuova Andria, conclusi i campionati: ecco i piazzamenti

Si concludono, dopo il Campionato Regionale Juniores, anche i campionati provinciali Allievi e Giovanissimi. Per entrambe le categorie il piazzamento finale della Nuova Andria è il terzo posto, due ottimi risultati in una stagione dove sia la rosa di Saverio Coppola, che quella di mister Gaetano Fanelli, hanno lottato sino all’ultimo per le zone alte della classifica.

I Giovanissimi chiudono il campionato vincendo in trasferta 0-2 contro lo Sport Spinazzola. A segno Leonetti e Avella. Gli Allievi ottengono 3 punti sempre contro lo Sport Spinazzola sulla terra battuta del Centro Sportivo “Fidelis”: vittoria per 4-0 e reti di Di Bitonto, Caputo, Matera e Di Corato.

Il Presidente della Nuova Andria, Vincenzo Carbutti, si congratula con l’intero Settore Giovanile (giocatori e staff tecnici) per la stagione appena conclusa, per l’impegno e la passione messi in campo.

Ora ci si prepara al prossimo step: campionati provinciali sperimentali (Fascia B), fondamentali per preparare la prossima stagione calcistica. La Nuova Andria ha effettuato regolarmente le iscrizioni e parteciperà con Allievi e Giovanissimi. La Juniores, invece, sarà impegnata in un triangolare di calcio nel prossimo fine settimana (i dettagli verranno comunicati in seguito).

Nel frattempo sono partiti i tornei “primaverili” di Esordienti e Pulcini. Insomma non ci si ferma mai quando si tratta di calcio. La Nuova Andria continua ad investire sui suoi giovani talenti. La società, in queste ora, continua a programmare l’imminente futuro.