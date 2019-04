Oggi in scena l' 8^ edizione del "Trofeo Gazzillo" organizzato dalla Nuova Andria

La Nuova Andria non dimentica uno dei suoi talenti più puri scomparso 9 anni fa. Raffaele Gazzillo, all’epoca non ancora maggiorenne e militante nella Juniores, perse la vita in un tragico incidente stradale. Da allora la società, per volontà del suo presidente Vincenzo Carbutti, ricorda il giovane talento attraverso il Trofeo Raffaele Gazzillo che anche quest’anno si rinnova nella sua 8^ edizione.

Il torneo si terrà sabato 6 aprile presso il Centro Sportivo “Fidelis”, sulla Andria-Bisceglie, a partire dalle ore 15, avrà la formula del triangolare (stessa modalità del Trofeo Birra Moretti) e verranno disputate tre partite da 45 minuti ciascuna. Al termine del torneo la famiglia Gazzillo premierà la squadra vincitrice. Quest’anno a partecipare saranno le Juniores della Nuova Andria, della Virtus Andria e del Canosa Calcio. L’intera manifestazione sarà condotta sul campo dagli arbitri della Sezione di Barletta.

Questo il tabellone delle gare del Trofeo Raffaele Gazzillo:

ore 15.00 1^ gara VIRTUS ANDRIA – CANOSA Calcio

ore 15.50 2^ gara PERDENTE 1^ GARA – NUOVA ANDRIA

ore 16.25 3^ gara NUOVA ANDRIA – VINCENTE 1^ GARA