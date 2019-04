Fidelis - Fasano 2-0: Bozic raddoppia al 17'

Gara fondamentale per la Fidelis. Cercasi tre punti per gli spareggi promozione, tre punti per rimanere agganciati al treno play-off. La vittoria manca da circa un mese al team di mister Potenza. 2 sconfitte e 2 pareggi negli ultimi quattro incontri, mentre non mollano gli avversari. Al Degli Ulivi arriva un Fasano con non molte pressioni, piuttosto tranquillo in classifica, seppur dopo la sconfitta in terra campana contro il Savoia. Brindisini alla ricerca di punti per la tranquillità. Pioggia copiosa sul Degli Ulivi, campo al limite della praticabilità, pubblico gremito soprattutto in tribuna. Seconda "Giornata Biancoazzurra" quest'oggi. Potenza ha finalmente a disposizione tutti gli effettivi.

Di seguito le formazioni ufficiali. Il match sarà diretto dalla sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

0' Dopo un minuto di silenzio osservato in memoria delle vittime del sisma de L'Aquila, Cristaldi batte il calcio d'inizio del match

1' Vantaggio Fidelis! Avvio sprint della squadra di Potenza che trova subito il gol del vantaggio. Cross di Petruccelli dalla destra, Cristaldi è bravo a beffare Suma col tacco.

17' Raddoppio Fidelis! Bozic mette a segno il due a zero per la Fidelis, battendo, in piena area di rigore, il portiere ospite con un preciso rasoterra.

35' Fase di stallo del match. Il Fasano prova a farsi vedere in area avversaria, sterile la manovra dei brindisini, complice anche la pioggia che sta complicando notevolmente lo spettacolo delle due compagini in campo.

37' Prima vera occasione per gli ospiti. Ci prova Corvino a giro dai 15 metri, dopo un calcio di punizione battuto dalla trequarti. Palla alta sopra la traversa.

TABELLINO PRIMO TEMPO

FIDELIS ANDRIA - FASANO

FIDELIS ANDRIA (3-4-3) Zinfollino; Gregoric, Cipolletta, Benvenga; Zingaro, Piperis, Bortoletti, Petruccelli, Paparusso; Bozic, Cristaldi.

A disposizione: Addario,De Filippo, Forte, Iannini, Manno, Carrotta, Varriale, Siclari, Adamo.

Allenatore: Potenza

FASANO (4-4-2): Suma; Mambella, Colombatti, Rullo, Gomes Forbes; Serri, Gori, Bernardini, Corvino; Montaldi, Schena.

A disposizione: Guarnieri, Anglani, Pugliese, Angelini, Diop, Tuttisanti, Ganci, Ricchiella, Zicarelli

Allenatore: Laterza

