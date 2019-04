Un bel pomeriggio di sport quello vissuto al Centro Sportivo “Fidelis” di Andria lo scorso sabato 6 aprile, in occasione dell’8^ edizione del Trofeo Raffaele Gazzillo. Nuova Andria, Virtus Andria e Canosa Calcio si sono ritrovate insieme per ricordare il giovanissimo Raffaele, scomparso 9 anni fa in un tragico incidente stradale e all’epoca militante nella Juniores della Nuova Andria. Il tutto in un triangolare di calcio che ha visto vincere la società canosina.

Questi i risultati:

Canosa Calcio – Virtus Andria 2-0

Virtus Andria – Nuova Andria 0-0 (3-4 dopo i calci di rigore)

Nuova Andria – Canosa Calcio 0-1

Il Canosa Calcio si aggiudica il Trofeo. Miglior marcatore: Bonaventura del Canosa Calcio con tre reti realizzate. La società Nuova Andria, come si legge nel comunicato, «rivolge i complimenti a tutti i partecipanti per il bel clima di sport vissuto dall’inizio alla fine. Il ringraziamento vale anche per le società Canosa Calcio e Virtus Andria per aver aderito all’iniziativa. Un grazie anche (e soprattutto) alla famiglia Gazzillo per aver reso possibile, assieme al Presidente della Nuova Andria Vincenzo Carbutti, una nuova edizione del Trofeo dedicato alla memoria di Raffaele.

Raffaele è sempre qui in mezzo a noi».