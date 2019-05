Domenica 5 maggio la prima edizione del "Trofeo Zenith"

La Nuova Andria è al fianco del Centro Zenith di Andria. Domenica 5 maggio a partire dalle ore 9 presso il centro Sport Village (ex Giulio Cesare), sito in via Canosa, si terrà il primo Trofeo Zenith. Si tratta di una manifestazione sportiva benefica a cui prenderanno parte diverse società del territorio con piccoli atleti nati tra il 2007 e il 2008. Il ricavato della mattinata, composto dall’adesione delle società partecipanti ed il contributo dei genitori e dei parenti che verranno a sostenere i ragazzi che scenderanno in campo, sarà devoluto in beneficenza al Centro Zenith di Andria.

Per l’occasione parteciperanno, oltre alla Nuova Andria, organizzatrice del torneo, Invictus Lam, USD Modugno, ASD Di Domenico Football Ruvo, CS Vultur, Unione Green Bisceglie, USD Olimpia Bitonto, e la Scuola Calcio Diliso.

La conferenza stampa di presentazione del Trofeo Zenith si terrà giovedì 2 maggio alle ore 19 presso la sede del Centro Zenith. Interverranno Antonello Fortunato, responsabile del Centro Zenith, e Vincenzo Carbutti, Presidente della Nuova Andria.