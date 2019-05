Nuova Andria e Centro Zenith: presentato il 1° Trofeo Zenith

Nuova Andria e Centro Zenith di Andria insieme per il sociale. Domani, domenica 5 maggio, a partire dalle 9 presso il centro Sport Village (ex Giulio Cesare) di via Canosa, si terrà il primo Trofeo Zenith, una manifestazione sportiva benefica a cui prenderanno parte diverse società del territorio con piccoli atleti nati tra il 2007 e il 2008. Il ricavato della mattinata, composto dall’adesione delle società partecipanti ed il contributo dei genitori e dei parenti che verranno a sostenere i propri ragazzi sarà devoluto in beneficenza al Centro Zenith di Andria, a sostegno di tutte le attività.

Il commento del Responsabile del Centro Zenith, Antonello Fortunato: «Ringrazio la Nuova Andria per l’iniziativa e per aver pensato subito alla nostra realtà. Noi ormai da 20 anni operiamo ad Andria e più in generale in tutto il territorio limitrofo, con ragazzi provenienti da diverse città. Manifestazioni come questa ci aiutano a trovare i fondi per continuare le nostre attività, allargando quanto più possibile l’offerta formativa. Noi proponiamo un laboratorio teatrale e in più organizziamo viaggi particolari. Quest’anno andremo a Bangkok e dunque questa iniziativa ci aiuterà sicuramente a coinvolgere quanti più ragazzi possibili nel progetto».

L’intervento di Vincenzo Carbutti, Presidente della Nuova Andria: «La Nuova Andria è da sempre sensibile a questo tipo di iniziative. Noi da anni sosteniamo un progetto interno denominato “Un calcio per tutti” che coinvolge tanti ragazzi che non possono permettersi una retta mensile nelle scuole calcio. Il Centro Zenith è una realtà che sicuramente potrà beneficiare di un aiuto concreto da questa manifestazione. Le società che parteciperanno al Trofeo hanno risposto subito presente quando hanno saputo dello scopo benefico. Per cui siamo molto soddisfatti per il coinvolgimento. Colgo l’occasione per ringraziare la responsabile del centro Sport Village (ex Giulio Cesare) Tania Zenga per l’ospitalità offerta».

Per l’occasione parteciperanno, oltre alla Nuova Andria, organizzatrice del torneo, Invictus Lam, USD Modugno, ASD Di Domenico Football Ruvo, CS Vultur, Unione Green Bisceglie, USD Olimpia Bitonto, e la Scuola Calcio Diliso.