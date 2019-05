LIVE. Altamura - Fidelis 2-0: Gagliardi raddoppia per i padroni di casa

LIVE DA ALTAMURA/ Sono gli ultimi 90' della regular season, sono gli ultimi minuti di una stagione ricca di emozioni, soddisfazioni, sogni e speranze. Il fallimento della Fidelis nella scorsa stagione ha spento solo in parte l'entusiasmo, in una piazza sempre pronta al sostegno incondizionato alla maglia. Oggi spettacolo biancoazzurro sugli spalti del D'Angelo di Altamura, oltre 700 i supporters federiciani.

Di seguito le formazioni ufficiali, appena ricevute.

0' L'Altamura batte il calcio d'inizio qui al D'Angelo.

6' Ci prova subito la Fidelis. Cristaldi al limite dell'area di rigore allarga sulla sinistra per Paparusso, l'esterno andriese crossa in area, raccoglie Petruccelli che calcia. La palla sfiora il palo alla sinistra di Volzone.

10' Forte sbaglia un appoggio all'indietro, Dabbene anticipa Porcaro e cerca di sorprendere Zinfollino con un pallonetto. Palla fuori.

16' Tiro velleitario di Palazzo dalla distanza, nessun problema per Zinfollino. palla alta sopra la traversa.

23' Calcio d'angolo per la Fidelis. Batte Petruccelli, stacco di Forte che colpisce di testa, ma manda la palla alta sopra la traversa.

35' Stessa azione di dieci minuti addietro. Petruccelli crossa da calcio d'angolo, ci riprova Forte, ma la palla va ancora alta sopra la traversa.

36' L'Altamura passa in vantaggio. Azione da destra di Casiello che salta prima Zingaro sulla destra, entra in area, supera anche Porcaro e calcia a rete.

45'+1' Fine primo tempo al D'Angelo. Prima frazione di gioco che ha visto una Fidelis partire bene nei primi minuti, ma meno qualità in mezzo al campo rispetto alle scorse uscite stagionali e minor concretezza in fase offensiva. Non manca però la voglia e la grinta in mezzo al campo, comunque messa in mostra dagli uomini di Potenza.

45' Inizia la seconda frazione di gara, entrano Adamo e Varriale al posto di Forte e Piperis

51' Paura per la Fidelis. Conclusione di Trinchera, sulla respinta di un difensore la palla sfiora il palo alla sinistra di Zinfollino.

55' Tiro di Montemurro. Calcia potente il centrocamposta altamurano, ma la palla è alta.

60' Ci prova la Fidelis con delle incursioni dalla sinistra, un calciatore della Fidelis cade in area di rigore, l'arbitro ammonisce per simulazione.

68' Cristaldi porta palla sulla sinistra, col supporto di Adamo serve un pallone in mezzo, Porcaro riceve palla e manda clamorosamente a lato, per quello che è stato un vero e proprio rigore in movimento.

70' Punizione per la Fidelis. Petruccelli alla battuta, il centrocampista federiciano crossa in era, la palla attraversa tutto lo schieramento difensivo dei padroni di casa, ma non la prende nessuno. Ennesima occasione sprecata dalla Fidelis con poca cattiveria e decisione.

77' Altro cross dalla sinistra, stavolta è Siclari a provarci con una girata in area. Palla fuori. La Fidelis continua a spingere. In ottica play-off non aiutano i risultati degli avversari. La Fidelis, lo ripetiamo, dovrà almeno vincere la partita odierna.

82' Raddoppio dell'Altamura. Difesa scoperta della Fidelis, ripartenza ottima dell'Altamura, Caldore per Gagliardi, che supera Zinfollino in uscita.

TABELLINO

ALTAMURA - FIDELIS ANDRIA

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Bolzone; Errico, Cucinotti, Caldore; Trinchera, Guadalupi, Catinali, Montemurro, Casiello; Palazzo, Rabbeni. All. Dibenedetto.

A disposizione: Ferrulli, Vaccaro, Sarconr, Clemente Di Benedetto, Rinaldi, Deleonardis, Tedesco Gagliardo

Allenatore: Di Benedetto.



FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Zinfollino; Benvenga, Forte(45' Varriale), Porcaro; Zingaro, Petruccelli, Piperis (45' Adamo), Bortoletti, Paparusso; Bozic, Cristaldi.

A disposizione: Salzano, Defilippo, Manno, Matera, varriale, Dtrippoli, Gregoric. Siclari, damo

Allenatore: Alessandro Potenza.

NOTE:

Reti:

Ammoniti: 45' Zingaro (FA)

Espulsi:

Angoli: 1-3

Recupero: 1' p.t.