Tutto confermato per la 9^ edizione della Partita della Solidarietà

E' diventato col tempo uno degli appuntamenti più importanti della sesta provincia, in grado di unire sport e solidarietà. Sabato 8 giungo, alle 19,30 allo stadio Degli Ulivi di Andria è in programma la nona edizione della “Partita della solidarietà”. In campo scenderanno i volti noti della “Nazionale Italiana Calcio Tv”, che sfideranno gli imprenditori andriesi, riuniti nella squadra della onlus “Amici per la vita”.

Come ogni anno, cresce l'attesa per conoscere i protagonisti della serata di beneficenza. La “Nazionale Italiana Calcio Tv” è capitanata da Paolo Bonolis e contempla la presenza degli inviati di “Striscia la Notizia” ma anche i comici di “Colorado Cafè”.

Confermati, come al solito i nomi degli artisti, che da anni hanno legato il proprio nome all'evento. In primis ci sarà l'attore andriese Riccardo Scamarcio, così come è sicura la partecipazione dell'altro attore di fama nazionale come Sebastiano Somma. Con loro anche gli ex campioni del calcio italiano come Nicola Amoruso e Gennaro Del Vecchio. Tante saranno le sorprese e le presenze dei volti noti del piccolo e grande schermo, pronti a scattare selfie e a firmare autografi per i loro fan.

LIl ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a due progetti di solidarietà, uno dei quali sarà ancora una volta “Senza sbarre”, incentrato sull'inserimento dei carcerati o ex carcerati nella società attuale. I biglietti sono già in vendita presso il negozio Tuttosport, il club Briagata Fidelis e il bar Notorius.