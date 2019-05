Alla partita della solidarietà anche sei top model di Miss Mondo

Mancano meno di dieci giorni alla “Partita della solidarietà” di Andria, con i volti noti dello spettacolo che sfideranno a calcio la squadra degli imprenditori andriesi. In attesa di conoscere i nomi dei componenti della “Nazionale Italiana Calcio Tv”, per sabato 8 giugno allo stadio Degli Ulivi (inizio alle 19.30) sono confermate le presenze degli attori Riccardo Scamarcio e Sebastiano Somma, assieme a quelle degli ex calciatori Nicola Amoruso e Gennaro Del Vecchio, che da anni sono i protagonisti dell'iniziativa in grado di unire sport e beneficenza.



La macchina organizzativa è in fermento, e ha raggiunto anche una collaborazione con la struttura alberghiera salentina “La Casarana Resort”, per avere come ospiti della manifestazione sei top model italiane, che parteciperanno alla prossima edizione di Miss Mondo. Per un giorno, le modelle svestiranno i panni di testimonial del resort salentino per allietare la serata del pubblico andriese con la loro presenza.

Altra novità rilevante della nona edizione della manifestazione, sarà la presenza tra il pubblico dei dieci ragazzi ospiti della comunità di “Senza sbarre”. Anche quest'anno, infatti, il ricavato della partita andrà al progetto diocesano fortemente voluto dal vescovo Luigi Mansi, ed incentrato sul reinserimento in società dei detenuti. Per l'occasione, ai dieci ragazzi che stanno scontando pene pesanti, sono stati dati dei permessi speciali dai magistrati, per poter assistere alla partita e collaborare con l'organizzazione. Per i ragazzi in questione, si tratta di un segno tangibile di inserimento nella società attraverso il volontariato.