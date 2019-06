Fidelis, facciamo il punto della situazione, tra società, mercato e la stagione appena trascorsa

Qualsiasi campionato, anche nel più ampio palcoscenico europeo, è oramai terminato, in un maggio per di più grigio e uggioso che, a livello calcistico, tanto sta già facendo parlare, tra valzer di panchine e voci di mercato che scaldano i motori ad un calcio mercato estivo da prevedere, anche quest’anno, abbastanza infuocato.

Un maggio nebbioso anche nei cieli delle big d’Europa, quindi, un maggio, un cielo, a clima londinese potremmo definirlo, proprio lì dove un tecnico italiano che tanto ha fatto divertire e impazzire gli amanti del calcio dai cuori deboli, per di più nella sua proficua esperienza in terra partenopea (Sarri, ndr), fa parlare di sé per un probabile ritorno in patria.

Dagli animi caldi partenopei a quelli federiciani il passo è breve, ci sia concesso questo piccolo assist. Per ciò che attinge la città di Federico e la sua società di calcio, parliamo chiaramente di Alessandro Potenza, il tecnico di Apricena che nel corso di questa stagione, ha scaldato i cuori e gli animi smorzati dall'ennesimo fallimento societario del sodalizio calcistico cittadino. Un anno fa, per l’appunto, di questi tempi iniziavamo già a denunciare mancanze e a condividere timori e presentimenti, poi rivelatisi, ahi noi, realtà. Amara realtà.

Parlavamo di Potenza. Indubbiamente si potrà concordare su due fattori in particolare, ha fatto divertire il pubblico del Degli Ulivi riuscendo a far esprimere un calcio affidabile, ferrato e versatile a quella squadra di ragazzi formata in extremis, con un abbondante ritardo di preparazione atletica pre-stagionale, ma soprattutto è stato un po’ l’emblema della rinascita di questa società, basata sull’orgoglio e sull’appartenenza, valori che mister Potenza ha da subito incarnato e che ha sempre voluto esprimere. Il pubblico gli ha più volte reso grazie.

Il tecnico di Apricena, così come annunciato vari mesi addietro dalla società, sarà al timone della Fidelis anche per la prossima stagione, la seconda consecutiva. La conferma di un allenatore per due stagioni piene consecutive non accadeva dai tempi di Giuseppe Papadopulo nelle lontane stagioni 96’-97’\97’98’. Pensate un po’.

Grande visione programmatica della società, dalla conferma di Potenza alla presentazione del nuovo direttore sportivo avvenuta sabato scorso. Parliamo di un volto noto alla piazza, nonché artefice delle due promozioni di fila di qualche anno addietro (da eccellenza a serie C), quale Vincenzo De Santis, grande conoscitore della categoria. Certo il suo prezioso supporto alla causa biancoazzurra. Quasi pleonastiche ulteriori descrizioni. Riguardo il mercato nelle ultime ore si parla di un possibile ritorno da protagonista nella propria città dell’andriese Savino Leonetti, l’ultima sua stagione più prolifica è stata due anni fa a Gravina, 28 presenze e 11 gol, poi Altamura e ora Francavilla in Sinni, piazza nella quale ha siglato 3 marcature nel corso dell’ultimo campionato di serie D, mentre arrivano le prime sirene dalla C per il centrocampista Petruccelli.

A livello societario sembra sempre più realtà la partecipazione a carattere maggioritario dell’attuale Pres. Roselli e del vice Catapano. Smentite voci di possibili new entry, i due dirigenti della Fidelis sembrano intenzionati ad acquistare anche le altre quote societarie, mettendo ufficialmente un punto finale a determinate diatribe interne e ristabilire ordine per una sempre più serena e attenta programmazione.

Un'altra importante novità riguarda il settore giovanile, condiviso con la società calcistica della Victor Andria, una mossa che sicuramente permette la costruzione di un vivaio solido e con più formazioni a disposizione, già ben strutturato e organizzato, senza dover occuparsi di coordinare ulteriori dinamiche. Da parte sua, la Fidelis offrirà supporto alla società affiliata per la formazione di organici che comprendano fasce di età maggiori. Una scelta obbiettivamente condivisibile e intelligente, viste le situazioni e i rischi nelle quali le società rischiano di incorrere ai giorni d’oggi.

Dopo una stagione sorprendente ed entusiasmante, ora si dovrà capire come trattenere lo zoccolo duro di quell'organico che quest’anno è riuscito ad imporsi in un campionato ostico, combattuto e ricco di sorprese e novità. Il tutto, viste le particolari normative previste dalla Lega Dilettanti, per le quali nessuna società ha vera proprietà di un calciatore, se non per accordo personale o per possesso di “lista” (una sorta di cartellino). Ma analizzeremo la situazione tra non molto.

Per il momento l’augurio che ci sentiamo di fare è quello che, per la stagione che verrà, non manchi il supporto a livello locale nei confronti della Fidelis, patrimonio da curare e sostenere in qualsiasi circostanza.