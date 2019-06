Sarà Alfedena la sede del ritiro estivo della Fidelis Andria

Sarà Alfedena, in Provincia de L'Aquila in Abruzzo, ad ospitare la Fidelis Andria del tecnico Alessandro Potenza per il ritiro pre campionato in vista della prossima stagione sportiva.

Gli atleti biancazzurri saranno in Abruzzo nell'Hotel Alisma dal 15 luglio al 28 luglio e tutti gli allenamenti si svolgeranno nell'impianto sportivo cittadino di Alfadena. Diverse anche le amichevoli pre campionato che si stanno già programmando