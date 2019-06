Cresce l’attesa per l’evento in programma questa sera. Tanti saranno i vip presenti alla manifestazione, molti dei quali già presentati in questi giorni. L’ultimo in ordine cronologico è stato il cantautore pugliese Albano, presente alla manifestazione con grande attrazione e interesse nonostante imminenti impegni lavorativi. Si affronteranno, lo ricordiamo, l'associazione andriese "Amici per la Vita" e la "Nazionale Calcio Tv"

Cresce l’attesa per l’evento in programma questa sera. Tanti saranno i vip presenti alla manifestazione, molti dei quali già presentati in questi giorni. L’ultimo in ordine cronologico è stato il cantautore pugliese Albano, presente alla manifestazione con grande piacere nonostante imminenti impegni lavorativi. Si affronteranno, lo ricordiamo, l'associazione andriese "Amici per la Vita" e la "Nazionale Calcio Tv"

L’apice dell’evento, come più volte sottolineato, sarà lo spazio dedicato al progetto “Senza sbarre” della diocesi di Andria, che punta a reinserire i detenuti in società, progetto al quale molti imprenditori andriesi hanno voluto prender parte e contribuirvi, anche con questa manifestazione: <<È un altro tassello importante del puzzle che da anni stiamo componendo con don Riccardo Agresti>> ha asserito il presidente dell’associazione ”Amici per la Vita” Silvio Lattanzio <<ci è molto caro il tema dell’inclusione sociale, siamo, infatti, propensi a collaborare con altre Onlus che abbiano a cuore questa tematica, per progetti non solo per detenuti, ma anche per ragazzi affetti da neuro diversità>>. Come dichiarato anche dall’imprenditore Felice Gemiti <<L’impegno dell’associazione verrà rivolto anche a progetti e a realtà minori, alle quali verranno devoluti parte degli introiti e degli utili ricavati. Siamo soddisfatti della partecipazione dell’imprenditoria cittadina e ci accingiamo a programmare una storica 10^ edizione, la prossima, il tutto nel segno della solidarietà e della beneficenza>>

Il programma di “Senza sbarre” ha già trovato piena attuazione con la costituzione di un vero e proprio pastificio, i cui prodotti saranno messi in vendita dagli stessi ragazzi che stanno scontando pene pesanti, in alcuni stand dentro e fuori lo stadio. Tanta la soddisfazione mostrata dall'imprenditore e organizzatore Vincenzo Carbutti che annuncia, oltre alla presenza di ulteriori gazebo con vendita di gadget e maglie speciali, anche la partecipazione attiva degli stessi ragazzi durante il match.

L’augurio di don Riccardo Agresti è <<che si possa continuare su questa strada, non interrompendo il percorso e insegnando la possibilità di realizzare qualcosa di grande nella nostra città, nonostante cambiamenti e ostacoli, camminando in comunione per dare un segnale nuovo e di speranza alla nostra comunità>>

Appuntamento fissato a questa sera, ore 19.30 stadio Degli Ulivi. Biglietti acquistabili presso il negozio Tuttosport, il club Brigata Fidelis e il bar Notorius, oltre che questa sera direttamente presso il "Comunale".