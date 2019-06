Il pubblico andriese risponde per la nona volta presente. Si chiude un'altra edizione della "Partita della Solidarietà", annuale evento che unisce sport e beneficenza. Anche nel 2019 il Degli Ulivi di Andria ha ospitato personaggi dello spettacolo di respiro nazionale, pronti a sfidarsi sul prato verde contro una rappresentativa della onlus di imprenditori andriesi "Amici per la Vita". Il tutto ad un solo scopo: far del bene. L'incasso della serata, infatti, è stato devoluto a favore del progetto "Senza Sbarre", iniziativa diocesana voluta da don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli e sostenuto dal Vescovo Luigi Mansi che ha lo scopo di consentire ai detenuti del territorio una maggiore integrazione all'interno della società.

Tanti i personaggi dello spettacolo. Uno su tutti, Al Bano, che ha salutato il pubblico andriese in apertura di serata, per poi lasciare spazio alla musica dei Brauns, gruppo di sei ragazzi tutto andriese. Sul campo, la squadra della "Amici per la vita", capitanata da Felice Gemiti e che ha visto giocare tra le proprie fila calciatori del calibro di Amoruso, Delvecchio e Maiellaro, ha ceduto il passo nel risultato alla Nazionale Tv (con Jimmy Ghione capitano) la quale si è imposta per 5 reti a 4. Premiazione, infine, presenziata dalla madrina della manifestazione, l'attrice Daria Baykalova, e da quattro top model italiane e straniere, che parteciperanno alla prossima edizione di World Top Model.

Di seguito le rose al completo delle due squadre scese in campo.

NAZIONALE CALCIO TV: 1 Andrea Zenga (Temptation Island), 2 Luca Galtieri (inviato Striscia La Notizia), 3 Matteo Leonetti (imprenditore), 4 Pierpaolo Petrelli (velino Striscia La Notizia), 5 Andrea Bove (duo Bove-Limardi, Zelig), 6 Nicola Amoruso (ex calciatore Juventus, Fidelis Andria, Nazionale), Nicola Virdis (Italia's Got Talent), Alessandro Orgiato (Scherzi a Parte), Sossio Aruta (Uomini e Donne - Temptation Island), 10 Jimmy Ghione (inviato Striscia La Notizia), 11 Marco "Baz" Bazzoni (Colorado Cafè), 14 Mirko Mastrocinque (Youtuber - Nirkiop), 16 Lapo De Carlo (opinionista e presentatore)

AMICI PER LA VITA: 1 Cannone Antonio (Cannone S.r.l.), 2 Delvecchio Gennaro (Cuore Italiano), 77 Fortunato Gianni (Incotonè), 4 Giorgino Nicola (Avv. Giorgino N.), 5 Massari Giuseppe (D'Oria), 6 Maiellaro Pietro (Cuore Italiano); 7 Di Chio Sabino (Di Chio Underwear), 8 Amoruso Nicola (Cuore Italiano), 9 Montrone Riccardo (Caseificio Montrone), 10 Gemiti Felice (Gemitex), Gemiti Giuseppe (Gemitex), 12 Cristiani Davide (Civico Legno), 13 Ernesto Antonio (eredi Ernesto Vincenzo), 14 Q uacquarelli Francesco (Audiocell), 15 Leone Gianluca (Tex Print), 16 Di Stefano Francesco (Edil D.S.), 17 Agresti Sabino (Agrolio), 18 Aruanno Nicola (Omca Sud), 19 Sgaramella Isabel (Cuore Italiano), 20 Gemiti Raffaele (Gemitex), 21 Rabasco Canio (Cantine Terra dei Re), 22 Montrone Vincenzo (Caseificio Montrone), 23 Zinetti Benny (Cuore Italiano), 24 Malcangi Francesco (Grafiche Malcangi), 25 Roberto Nicola (Cuore Italiano), 26 Leonetti Matteo (Cuore Italiano).

Presidente: Lattanzio Silvio

Presidente onorario: Gemiti Raffaele

Vice Presidente: Di Chio Vincenzo

Staff: Pesce Salvatore (Allenatore), Sinisi Cosimo (Allenatore in seconda), Reggente Nicola (Collaboratore Tecnico), Martiradonna Sabino (Team Manager), dott. Bruno Francesco (Medico), Lorusso Nicola (Massaggiatore)

Un'altra bella serata di sport e beneficenza, quindi, che lascia ben sperarare in previsione dell'importante edizione della prossima estate, quando la Partita della Solidarietà compirà 10 anni.