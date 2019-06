Numerosi andriesi nella rappresentativa calcistica dell’ordine dei Commercialisti di Trani

La squadra porta il nome dell’Ordine di Trani ma annovera al suo interno numerosi andriesi, assieme a professionisti di Bisceglie, Molfetta, Corato Terlizzi e Barletta.

La compagine comprende i Dottori Commercialisti che hanno partecipato alle finali di campionato e coppa Italia che si sono svolte a Cervia dal 13 al 15 giugno.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti con il patrocinio del Comune di Cervia. La squadra dell’Ordine di Trani annovera nel suo interno gli andriesi Bruno Francesco, Lullo Alessandro, Leonetti Matteo, Mastrorillo Francesco, Marzano Marco, Vurchio Francesco, Pugliese Nicola, D’Angelo Alfonso. La compagine è stata allenata egregiamente dal mister tranese Giovanni Di Leo e dal preparatore dei portieri Paparusso Alessio di Andria.

Dopo aver superato le fasi eliminatorie e gli ottavi di finale, la squadra è approdata alle fasi finali nazionali dove hanno preso parte le 8 squadre finaliste di cui 4 partecipanti per le finali scudetto e 4 per le finali di Coppa Italia (tra cui quella di Trani).

Successo in semifinale per la compagine tranese, che ha avuto la meglio sul Vallo della Lucania per 2-0, mentre in finale, per 1-0, l’ha spuntata la forte compagine del Benevento che negli ultimi anni ha praticamente fatto incetta di titoli, contando su diversi tesserati federali, nonostante un’encomiabile partita da parte della squadra di Trani.