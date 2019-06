La Nuova Andria lascia i campi "Fidelis"

La Nuova Andria dopo una attenta valutazione comunica di aver lasciato definitivamente la gestione del Centro Sportivo “Fidelis” sito sulla Andria-Bisceglie.

La decisione, presa in carico dal Presidente della società Vincenzo Carbutti dopo un confronto con gli organi dirigenziali, arriva dopo l’ennesimo episodio di furto avvenuto ai danni dell’impianto. Per tanto, è stata presa la decisione che segna il nostro percorso, dopo anni in cui la Nuova Andria ha potuto contare su un campo perfettamente gestito in maniera autonoma, ospitando in diverse occasioni e per intere stagioni altre squadre nostre amiche.

La società comunica, infine, che utilizzerà il nuovo campo del Sant’Angelo di Ricchi di Andria in vista della prossima stagione. Il futuro dei nostri ragazzi resta al centro del nostro progetto, e siamo certi di poter garantire – grazie a questa decisione – maggior sicurezza (in primis per gli atleti) e relativa efficienza.