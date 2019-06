C'è un po' di Fidelis Andria nel Milan 2019/2020

C'è un po' di Fidelis Andria nel Milan che sta nascendo in vista della prossima stagione. Dopo l'ufficialità di Marco Giampaolo come allenatore dei rossoneri, l'approdo di Frederic Massara nel ruolo di Ds del sodalizio milanese segna il ricongiungimento di due ex compagni.

Infatti, Giampaolo e Massara sono stati parte della rosa della Fidelis Andria nella stagione 1995-1996 in Serie B. Il primo siglò una rete in 36 presenze, mentre il secondo 8 reti in 72 partite dal '94 al '96. Dopo 25 anni si ritrovano a guidare sportivamente una delle più rinomate società calcistiche italiane.

Famiglia Giampaolo, inoltre, che ha anche altri legami con i colori federiciani, dato che Federico, fratello di Marco, si è suduto sulla panchina della Fidelis Andria in qualità di vice-allenatore di Luca D'Angelo nella stagione 2015-2016, la prima del triennio di Montemurro.