“Certe donne brillano”. L’Italia femminile esce ai quarti di finale del mondiale, ma che avventura!

“Certe donne brillano”, canta così Ligabue nel suo ultimo pezzo, lo pensiamo noi oggi, qui, dopo il risultato straordinario che comunque la nostra nazionale è riuscita a raggiungere.

È vero, non c’è nulla che riguardi direttamente il nostri territorio, ma quando c’è da soffermarsi su rilevanti temi d’attualità, ci riflettiamo sempre su.Non possiamo farli passare inosservati.

Riflettiamo, pensiamo. Pensiamo a quanto il calcio femminile sia stato in ombra fino a questo momento, pensiamo a quanto importanti siano le pari opportunità, pensiamo sempre a quanto bello sia questo sport, e averlo visto così umile e passionale ci ha fatto incollare ancora di più al televisore.

Dalle strutture mancanti, dalle attrezzature non di certo ‘brillanti’, dai campionati su terra battuta, queste ragazze sono riuscite ad uscir fuori, ad arrivare nelle massime serie degli ancora poco considerati campionati femminili e a splendere, a brillare, per l’appunto. E dai campetti di provincia di qualche anno fa, a un mondiale di calcio, ce ne passa.

Un gruppo forte, coeso e, diciamolo, anche tecnicamente valido. È un calcio che come appena detto ci riporta a qualche anno addietro, e ti viene così, d’un tratto la nostalgia dei tempi che furono. Qualcuno ha associato l’esultanza di Tardelli in Italia Germania di Spagna ’82 al gol della Bonansea contro l’Australia, o ancora meglio alla più classica esultanza del "ciuccio" dell'eterno capitano Francesco Totti, qualcuno è rimasto a bocca aperta nel vedere 11 ragazze in campo sudare e onorare la maglia della propria nazione, con estremo senso di appartenenza, fedeltà e tanta, tanta determinazione.

L’Italia è uscita meritatamente contro un' Olanda di gran lunga superiore, almeno in questo match. Ma lo si sapeva. Di energie per arrivare fin qui ne sono state spese molte, l’orario del match non aiutava una realtà, la nostra, cascante, debole da un punto di vista psicofisico. Le ragazze sono apparse vuote e non hanno retto la seconda frazione di gioco. Ma a noi basta, agli amanti del calcio piace la cosiddetta “cazzimma”, gli attributi quando vengono fatti uscire. Ha vinto chi ha retto maggiormente l’intensità, in una gara decisa dalle ripartenze della formazione più in forma al momento, gli “orange” della Wiegman.

Questo mondiale è stato un punto di partenza per una realtà ancora tutta da esplorare. Anche se forse sarebbe meglio rimanga così com'è, vera, umile, trasparente. Senza troppe distrazioni, ma con la giusta fama, quando serve.

Una pagina di storia del nostro movimento è stata comunque scritta, la prossima volta non verremo colti impreparati, sapremo chi andremo a guardare e ci sentiremo ancora di più “fratelli d’Italia”, con quel senso di attaccamento che spesso ci viene a mancare, causa qualche delusione da parte di quel calcio che spesso viene considerato “superiore”, quello maschile, quello dei soldi, dei milioni, quello senza più principi, valori da rispettare.

E chissà, magari queste “ragazze brillanti” tra qualche tempo ci faranno pure mettere il tricolore fuori dal balcone, perché il calcio è calcio. Maschile o femminile che sia.

“Certe donne brillano”, queste donne hanno brillato, lo hanno fatto per la nostra nazione. Gli si deve rendere comunque grazie.

Il calcio è di tutti, il calcio è di chi lo ama! Alla prossima ragazze, e che i maschi prendano esempio da voi. Ce n’è veramente bisogno!