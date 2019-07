Si è svolto dal 23 al 30 Giugno 2019, a Pizzo Calabro, la 22^ edizione del ‘Campionato Italiano Calcio a 5 per Polizie Municipali’, uno dei vari appuntamenti annuali organizzati dall’ASPMI (Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia).

L’unità di polizia locale della città di Andria vi ha partecipato con una rappresentanza, esibitasi con fair play, sano divertimento e spirito di aggregazione nel corso dell’appuntamento di quest’anno. Appuntamento, questo, che ha visto la delegazione federiciana, composta da 9 unità, esprimere il proprio calcio con diligenza, discrezione e rispetto per l’avversario.

Sul campo la formazione andriese ha ottenuto il settimo posto, su 14 formazioni partecipanti, divise in 4 gironi, 2 raggruppamenti da 4 squadre e 2 raggruppamenti da 3. La soddisfazione più grande riguarda, però, la vittoria della cosiddetta “coppa disciplina”, un premio assegnato ai più corretti in campo, proprio come appena parlatovene. Nessuna ammonizione e pochi richiami arbitrali sembrano aver incorniciato un’ esperienza fatta anche di convivio e supporto reciproco, proprio come quando si è per le strade o nei propri uffici amministrativi, ogni giorno, in ogni attimo del proprio lavoro, sempre pronti alle esigenze e alle richieste dei cittadini, con lo spirito riguardoso e adempiente nei confronti dell’altro, di chi ha bisogno.

Per l’occasione, la rappresentanza andriese ha alloggiato presso il “Villaggio Italy Resort” di Pizzo Calabro, per un campionato che ha visto la partecipazione, oltre al team proveniente da Andria, anche delle delegazioni delle realtà di Montesilvano, San Severo, Castellammare diStabia, Torre del Greco, Torino, Pesaro, Venezia, L’Aquila, Reggio Calabria, Palermo, Salerno e Bari.

A vincere è stata la formazione di Montesilvano, secondo posto per il team di San Severo, terza posizione per la delegazione proveniente da Castellammare di Stabia.