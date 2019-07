Fidelis Andria, previsto per domani uno stage per ampliare il settore giovanile

Domani, giovedì 4 luglio, presso lo stadio "Sant'Angelo dei Ricchi", la Fidelis Andria, in collaborazione con la Victor Andria, terrà uno stage per ampliare le categorie "Allievi" (2003-2004) e "Giovanissimi" (2005-2006) in vista della stagione 2019/2020.

Questo il programma:

nati 2005/2006 alle ore 16.00

nati nel 2003/2004 alle ore 17.00

La selezione è aperta a tutti, anche se si è tesserati per altre società calcistiche.