Futsal Andria, Raffaele Petruzzelli nuovo responsabile del settore giovanile

La Florigel Futsal Andria comunica di aver affidato la gestione del settore giovanile a Raffaele Petruzzelli, 31enne dirigente proveniente dal Futsal Bisceglie, compagine che lo scorsa anno ha militato nella serie A2 nazionale. Petruzzelli, andriese doc, per oltre 10 anni ha sposato la causa del calcio a 5 nella città dei Dolmen prima con la gloriosa società del Bisceglie C5 e poi con quella del Futsal. Dal 2016 ho seguito il settore giovanile neroazzurro composto dalle compagini Under 17, Under 19 e Under 21 con la collaborazione di Michele Bonadies.

Per il secondo anno consecutivo siederà sulla panchina dell’under 21 il tecnico Pasquale Bussola che nella scorsa stagione, quella dello storico esordio del club biancoazzurro nel mondo giovanile, ha ottenuto ottimi risultati con la prima compagine formata da soli calcettisti andriesi. Nei prossimi giorni saranno resi i noti campionati giovanili ai quali il club del presidente Michele Zingaro prenderà parte.