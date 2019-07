Alessandro Potenza non è più l’allenatore della Fidelis Andria

Fulmine a ciel sereno in questa serata estiva per la Fidelis Andria. La società federiciana ha comunicato, infatti, che in data odierna vi è stata l’interruzione del rapporto lavorativo tra la società biancazzurra ed il tecnico Alessandro Potenza a seguito di una opportunità arrivata al tecnico da una squadra di un campionato professionistico.

«La Fidelis non può bloccare il tecnico della ripartenza di questa realtà nello sviluppo della sua carriera – ha spiegato Aldo Roselli, Presidente del sodalizio biancazzurro – di conseguenza questa sua decisione è stata semplicemente ratificata dalla nostra dirigenza. Eravamo assieme a lui ed al DS al lavoro per consolidare il progetto tecnico che naturalmente non ripartirà da zero bensì con un nuovo allenatore già individuato dalla società e pronto ad una nuova sfida qui ad Andria che resta ovviamente una piazza estremamente ambita da tecnici e calciatori».