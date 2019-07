Fidelis, Giancarlo Favarin è il nuovo allenatore

Sarà Giancarlo Favarin il neo tecnico della prima squadra della Fidelis Andria che nel prossimo torneo affronterà la Serie D.

Per l’allenatore toscano 60enne si tratta di un ritorno in una piazza che lo ha sin da subito amato come Andria. Con i colori biancazzurri e con il DS Vincenzo De Santis, Favarin ha già vinto un campionato di serie D nella stagione 2014-2015 ed è poi tornato in Lega Pro nella stagione 2016-2017 ottenendo una tranquilla salvezza. Favarin, legatissimo alla piazza andriese, si è detto entusiasta di questa nuova avventura.

La conferenza stampa di presentazione è in programma martedì 9 luglio alle 18 presso il Centro di “Quarto di Palo” in via Corato ad Andria. L’occasione sarà propizia per presentare anche la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020.