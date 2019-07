L’APD Fidelis Andria Handball conclude al settimo posto il torneo Open - Coppa Italia

Grande torneo, grandi prestazioni, grande risultato e grande esperienza; si conclude nei migliori dei modi il festival della Pallamano di Misano Adriatico e Riccione per l’UNDER 15 della Fidelis Andria Handball. Il bilancio è di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Questo il commento del tecnico Riccardo Colasuonno:

«Sono orgoglioso del torneo svolto dai ragazzi. Questa esperienza li ha sicuramente arricchiti sotto tutti i punti di vista. Ricordo che abbiamo affrontato un torneo di categoria UNDER 15 con due ragazzi UNDER 12, tre ragazzi UNDER 13 e sei ragazzi UNDER 14, di fatto senza un giocatore di categoria UNDER 15. Eravamo la squadra più bassa del torneo, abbiamo pagato la differenza fisica come prevedibile in un torneo a livello nazionale, ma i ragazzi hanno giocato una grande Pallamano nell’arco di tutto il torneo e anche le sconfitte sono state sempre di misura anche contro società blasonate come Bolzano e Oderzo».

Con questo torneo si conclude la stagione agonistica della Fidelis Andria Handball.

La società fa sapere che sta lavorando sotto traccia per programmare la stagione agonistica 2019/2020e che seguiranno novità.

Risultati UNDER 15 torneo OPEN-COPPA ITALIA di Misano Adriatico/Riccione:

Oderzo-Fidelis Andria 20-18

Fidelis Andria-Parma 18-17

Camerano-Fidelis Andria 9-17

Bolzano-Fidelis Andria 25-20

Fidelis Andria-Cingoli 19-19

Lanzara-Fidelis Andria 19-16

Fidelis Andria-Parma 21-18