Fidelis, tre le firme siglate ieri: una per l'attacco e due per la difesa

Continua il mercato di rafforzamento per la Fidelis Andria: nel pomeriggio sono stati siglati gli accordi con tre nuovi calciatori per la prossima stagione sportiva. Due per la difesa ed uno per l’attacco.

In particolare, Nicolas Di Filippo, difensore d'esperienza classe ’93, che nell’ultima stagione tra Prato e Cassino in serie D (per la prima volta nella sua carriera tra i Dilettanti) ha collezionato 32 presenze complessive, una rete in campionato. Una carriera passata a calcare i campi di Serie B con il Lanciano, oltre a stagioni importanti anche a Chieti e Melfi. Importante anche l’arrivo del giovanissimo Ruben Nives, un terzino classe 2000 proveniente dal Savoia con il quale ha disputato l’intero campionato da titolare siglando anche una rete nel girone H, quello proprio della Fidelis Andria. Per l’attacco, invece, firma l’italo-tunisino Yassin Arfaoui, classe ’99 ed ex Virtus Francavilla.