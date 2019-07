La Fidelis è regolarmente iscritta al prossimo torneo di Serie D

La Fidelis ha perfezionato nella giornata di ieri tutti gli adempimenti per l’iscrizioni alla prossima Serie D. Una giornata intensa in cui sono stati ufficializzati anche tre arrivi. Una giornata che segna un altro tassello di avvicinamento all’inizio della stagione 2019-2020 che è già partita da tempo ma che ufficialmente si avvierà il 18 luglio con la partenza per il ritiro di Alfedena. «Abbiamo ottemperato a tutti gli adempimenti per l’iscrizione al torneo di serie D – ha spiegato Aldo Roselli, Presidente della Fidelis Andria – ci tenevamo a comunicarlo alla piazza continuando nell’idea della massima trasparenza nei confronti dei tifosi. Continuiamo a lavorare anche a fari spenti ma con grande impegno non solo personale ma ovviamente anche economico, per il bene della Fidelis e per un progetto che costruiamo tassello dopo tassello. Alle parole ci piace dar concretezza con i fatti perché la Fidelis è un bene prezioso per questo territorio, per i suoi tifosi e più in generale per tutta la comunità».

Da ieri pomeriggio è partita ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020 della Fidelis Andria. Seconda stagione consecutiva in serie D e tifosi chiamati ad un appuntamento importante per mostrare tutto il loro attaccamento ai colori biancazzurri. La società ha voluto premiare gli abbonati della scorsa stagione che scommisero sulla rinascita della Fidelis ed allora vi sarà la possibilità di rinnovare la propria tessera entro il 31 luglio con prezzi ancor più vantaggiosi.

I punti di raccolta sono al botteghino dello stadio per sottoscrivere tutte le tipologie di abbonamenti dalle ore 17:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì.

Per sottoscrivere gli abbonamenti di curva, invece, sarà possibile rivolgersi anche alla Tabaccheria del Corso in Corso Cavour 79. Sarà necessario mostrare un proprio documento d’identità e per la prelazione la tessera d’abbonamento dello scorso anno.

Prelazione abbonati entro il 31 luglio: curva 60€ - tribuna L. 120€ - tribuna C. 210€.

Per i nuovi abbonati: curva 70€ - tribuna L. 140€ - tribuna C. 250€.

Previsti sconti per le fasce over 10 - under 18 ed over 65 anni oltre che per le donne. L’abbonamento è valido per 15 gare.